Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 27 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 7 Aralık Perşembe itibariyle son durum...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.
11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ
İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 34.71'e çıkmıştı.
DOLULUK ORANI YÜZDE 35.04 OLDU
Son 27 gündür aralıklarla süren ve dün yağan sağanağın ardından bu sabah, 7 Aralık Perşembe itibariyle doluluk oranı yüzde 35.04'e yükseldi.
27 GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 18.86'YA ULAŞTI
Başka bir ifadeyle, 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında 27 günde yüzde 18.86 artış sağladı.
BU HAFTA DA YAĞIŞ BEKLENİYOR
Öte yandan, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre hafta içi ve cumartesi günü mega kentte sağanak bekleniyor.