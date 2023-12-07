Motosikletli kurye öldü! Sürücü serbest!
İstanbul Fatih'te, 30 Kasım'da yaşanan, Somali Cumhurbaşkanın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud'nun karıştığı kazada yaralanan motosikletli kurye 38 yaşındaki Yunus Emre Göçer hastanede hayatını kaybetti. Mohamud tutuklanmadı
İstanbul'da kaza, Avrasya Tünel çıkışı Kennedy Caddesi Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe Günü öğlen saatlerinde meydana geldi.
YOL KENARINDA DURMAK İSTEDİ
DHA'da yer alan habere göre motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38) sahil yolunda seyir halindeyken motosikletinin hızını yavaşlatarak yol kenarında duraklamak istedi.
MOTOSİKLETE ARKADAN ÇARPTI
Aynı istikamette otomobiliyle ilerleyen Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud, motosiklete arkadan çarptı.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı motosiklet sürücüsünü ambulans ile Samatya Eğitim ve Araştırma hastanesinde götürdü ve Göçer yoğum bakımda tedavi altına alındı.
HAYATINI KAYBETTİ, SÜRÜCÜ SERBEST
Somali Cumhurbaşkanın oğlu ise polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken 1'i engelli 2 çocuk babası Yunus Emre Göçer 6 gün sonra hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI
Göçer'in cenazesi Adli Tıp Kurumundaki incelemelerinin ardından ailesine teslim edildi. Göçerin arkadaşları Adli Tıp Kurumu önünde motosikletleriyle cenaze götürülürken eşlik etti. Göçer için Maltepe, Gülsuyu Mahallesi'nde bulunan cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Göçer'in cenazesi Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi.
"OTOMOBİL FREN DAHİ YAPMAMIŞ"
Göçer'in arkadaşı Yusuf Özsoy, "Yasal süreçler devam ediyor, arkadaşımızı bugün defnedeceğiz. Olay yerine gelen trafik polisi ekipleri hiçbir görüntü izlemeden motosikletlinin direksiyon hakimiyetini kaybetmiş sonrada kaldırıma vurarak aracın önüne düşmüş diye tutanak tutmuş. Avukatımız aracılığıyla ulaştığımız görüntülerde otomobilin fren dahi yapmadan arkadaşımıza arkadan gelip çarparak yaralanmasına ve daha sonra da ölümüne sebep olduğu görünüyor. Çarpan kişi hiçbir şekilde tutuklanmadı" diye konuştu.
"BENİM OĞLUM CİNAYETE KURBAN GİTTİ"
Cenazede konuşan Yunus Emre Göçerin babası Metin Göçer, "Profesyonel bir motosiklet kullanıcısıydı. Benim oğlum kazaya değil de cinayete kurban gitti. Ben adalet istiyorum. Benim çocuğuma çarpan sürücü kim olursa olsun gerekli cezayı çekmesini istiyorum. Bu olayın örtbas edilmesini istemiyorum. Cumhurbaşkanı da, başbakan da, bakan da olsa gerekli cezayı çekmesini istiyorum. 2 çocuğu ortada kaldı. Bir insanlık dramıdır bu. Benim başıma geldi, düşmanımın başına gelmesin" dedi.
"ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASINI BEKLİYORUZ"
Avukat İlyas Çimen ise, "Görüntülerden tespit ettiğim kadarıyla kusurun yüzde yüz arkadaki araç sürücüsünde olduğunu görüyoruz. Polis tutanağında böyle bir kusur değerlendirmesi yapılmamış. Bundan dolayı şüpheli salıverilmiş. Olay da müvekkilim vefat etmemişti. Vefat ettikten sonra suçun türü taksirli adam yaralamaktan, adam öldürmeye dönüştü. Şüphelinin tutuklanmasını bekliyoruz. Biz de süreci adliyeden takip ediyoruz. Şikayetlerimizi de ilgili dosyalık savcısına ilettik. Çıkacak kararı bekliyoruz" diye konuştu.