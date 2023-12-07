Son dakika haberi Azerbaycan ve Ermenistan'dan barış anlaşması
Azerbaycan ve Ermenistan ortak açıklamalarında barışa ulaşmak için fırsat oluştuğu konusunda hem fikir olduklarını duyurarak, barış anlaşması imzalama niyetlerini teyit ettiler
Giriş: 07.12.2023 - 21:56 Güncelleme: 07.12.2023 - 21:56
Azerbaycanın iyi niyet göstergesi olarak 32 Ermeni askerini, Ermenistanın ise 2 Azerbaycan askerini serbest bırakma kararı aldığı bildirildi.
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