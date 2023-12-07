"Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
Adana'da, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdüğü patronu fırın işletmecisi 63 yaşındaki R.A.'nın 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ifade veren lise öğrencisi 16 yaşındaki E.A., neredeyse her gün düzenli olarak istismara uğradığını söyledi
Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bir fırında çalışan lise öğrencisi E.A. (16) adlı kız, 28 Ekim´de polis merkezine giderek, çalıştığı fırının işletme sahibi R.A.´nın (63) kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.
"ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR"DAN TUTUKLANDI
DHA'da yer alan habere göre R.A., polis ekiplerince `çocuğa cinsel istismar´ suçlamasıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
8 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ
Cumhuriyet savcılığının yürüttüğü soruşturma tamamlanarak R.A. hakkında `çocuğun cinsel istismarı´ ve `çocuğa karşı teşhir´ suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 15´inci Asliye Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı.
ZİNCİRLEME İSTİSMAR SUÇLAMASI
İddianamede, mağdur beyanı, video kaydı ve tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde, şüphelinin, zincirleme şekilde, farklı zamanlarda mağdura karşı sarkıntılık aşamasında kalan çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğine yer verildi.
"BİR ANLIK CAHİLLİKTİ" DEDİ
Davanın ilk duruşmasına SEGBİS üzerinden katılan tutuklu sanık R.A., "Bir anlık cahillikti, neden yaptım bilmiyorum. İlk kez böyle bir şey yaşandı. Pişmanım" dedi.
"AÇIK, SEÇİK VİDEOLAR İZLETİYORDU"
Mağdur E.A. ise duruşmada verdiği ifadede, "Ben yaklaşık 3 aydır fırında çalışıyordum. Fiziksel şekildeki temasları son iki haftada neredeyse her gün oluyordu. Bazen bana aşkım, balım diyordu. Bazen de bana kendi telefonundan açık seçik videolar izletiyordu. Şikayetçiyim" dedi.
Mahkeme, eksik evraklar ve tanık ifadelerinin alınması için duruşmayı erteledi.
CEZANIN ARTTIRILMASINI BEKLİYORUZ
Duruşma sonrası açıklamada bulunan E.A.'nın avukatı Sahra Düzgün Tucel, "Özellikle aynı iş yerinde çalışma durumu ve eylemin zincirleme şekilde işlenmesi nedeniyle biz bu cezanın arttırılmasını bekliyoruz. Sanık savunmasında daha önceki beyanlarını yineleyerek pişman olduğunu söyledi. Bu suçu işleyen kişinin hak ettiği cezayı almasını bekliyoruz" diye konuştu.