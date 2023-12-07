İşte bobinajcı İlknur usta

Erzincan'da halen eski sistem işler yapılıyor. Ben daha profesyonel bir hale getirmek için yüksek lisansıma da başladım. Yüksek lisansımla bu iş yeri benimle birlikte devam ediyor. Sıkıntılı olan zamanlarım oldu. Çünkü hem ağır bir iş, erkek işi diye tabir ediliyor hem de kadın olduğunuz için kimi gurur duyuyor, kimi de küçümsemeye çalışıyor. Şu ana kadar hiçbir problem yaşamadık yaptığımız işlerde. Kadınların daha fazla özverili, daha titiz olduğundan dolayı çok güzel geri dönüşlerimiz de oldu. Şimdi artık işlere yetişemeyecek boyuta geldik. Bundan dolayı da okullardan destek amaçlı öğrenci talebinde bulunuyoruz" diye konuştu. Uludoğan, boş vakitlerinde mesleğinin başka ülkelerde nasıl yapıldığını araştırdığını, şehirlerde sanayi sitelerini gezdiğini anlattı.