ABD'de "Ukrayna'ya yardım" krizi: Talep reddedildi, Biden tepki gösterdi

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ABD Senatosunda söz konusu bütçe talebinin oylamaya sunulup sunulmaması için yapılan ön oylamada, birçok Cumhuriyetçinin yanı sıra bağımsız Senatör Bernie Sanders "hayır" oyu kullandı.

Tasarının oylamaya sunulması için 60 oy gerekirken, 49 senatör "hayır", 51 senatör ise "evet" oyu kullandı.

Genellikle Demokratlarla hareket eden ancak bu oylamada Cumhuriyetçilerin yanında yer alan Sanders ise ret nedeninin İsrail'e sağlanacak yardımlar olduğunu belirtti.

Sanders, yaptığı yazılı açıklamada, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu yönetimine koşulsuz milyarlarca dolar verilmesine karşı olduğunu belirterek, "İsrail'in kesinlikle, 7 Ekim'de saldırı düzenleyen Hamas'a karşı kendini savunma hakkı var. Ancak binlerce masum Filistinli erkek, kadın ve çocuğu öldürmeye hukuken ya da ahlaken hakkı yok." dedi.

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Cumhuriyetçi senatörler ise tasarının göçmen politikasında değişiklik talebini karşılamadığı gerekçesiyle Ukrayna'ya yapılması öngörülen yardımlara karşı çıktı.

Uzmanlar, tasarının geleceğinin "bilinmeze sürüklendiği" yorumunu yaptı.

BIDEN SERT ÇIKTI

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden oylamadan önce yaptığı yazılı açıklamada, "Aşırılıkçı Cumhuriyetçiler, ulusal güvenliğimizle tehlikeli oyunlar oynuyor. Ukrayna'ya yönelik fonları, aşırılıkçı (Meksika) sınır politikalarını fonlamak için rehin alıyor." eleştirisinde bulundu.

Her zaman "gerçek çözümlere" ihtiyaçları olduğunu belirten Biden, "Aynı şekilde Meksika sınırında da gerçek çözümler gerekiyor." ifadesini kullandı.

ABD KONGRESİ'NDE 'UKRAYNA'YA YARDIM' KRİZİ

ABD Kongresinde Ukrayna'ya yardımlar konusunda sert tartışmalar sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, buna ilişkin 5 Aralık'ta Senato üyelerine vereceği brifingi son dakika iptal etmiş, kararın nedenine ilişkin net açıklama yapmamıştı.

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ABD Başkanı Joe Biden, 14 milyar doları İsrail, 61 milyar doları Ukrayna için olan yardımları da kapsayan 105 milyar dolarlık bütçe talebinde bulunmuştu.

Ancak Senatodakilerin başı çektiği, ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler, göçmen politikasında birtakım değişiklikler başta olmak üzere istedikleri düzenlemeler yapılmadan bu bütçeyi onaylamaya karşı çıkıyor.

Beyaz Saray ve Ukraynalı bazı yetkililer ise ABD'nin Ukrayna'ya yardımları olmadan Rusya ile savaşın kaybedilebileceği uyarısında bulunuyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.