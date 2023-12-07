Kan donduran olay! KADES kurtardı! Ayrılmak istediği sevgilisi ve 2 arkadaşı kaçırdı!

İzmir'de bir firmada üst düzey yönetici olan A.D. (35) adlı kadın, iddiaya göre; gönül ilişkisi yaşadığı servis şoförü G.U.'nun (38) takıntılı ve hasta bir ruh haline sahip olduğunu ileri sürüp, ayrılmak istedi.

DHA'da yer alan habere göre baskı gören A.D., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. A.D.'nin şikayeti üzerine koruma kararı çıkartıldı. Ancak koruma kararına rağmen G.U., A.D.'nin peşini bırakmadı.

G.U., arkadaşları G.B. (28) ve R.K. (30) ile A.D.'yi kaçırmak için plan yaptı. Evinin bulunduğu Menemen ilçesi 21 Ekim Mahallesi yönüne doğru giden A.D.'nin otomobiline, 31 Ekim'de saat 21.00 sıralarında G.U. ile arkadaşı R.K.'nin de içinde bulunduğu G.B.'nin kullandığı otomobil arkadan çarptı.

Bunun üzerine A.D., otomobilini sitenin önüne çekip, aracından indi. Bu sırada sitenin güvenlik görevlisi Metin Eroğlu de yardımcı olmak için ikilinin yanına geldi. A.D. ile G.B.'nin konuştuğu sırada, G.U. ile R.K. araçtan indi. G.U. ile beraberindekiler, A.D.'yi zorla kendi araçlarına bindirerek kaçırmak istedi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Direnen A.D., sol baldırı ve sağ diz üzerinden bıçaklanarak araca bindirildi. 3 kişi, kendilerine müdahale etmek isteyen Metin Eroğlu´nu da omzundan bıçakladıktan sonra araçlarına binerek A.D. ile uzaklaştı. O anlar, sitenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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KADES'TEN YARDIM İSTEDİ

Kaçırdıkları A.D.'nin ağzını bağırmaması için elleriyle kapatan 3 kişi, kadını önce Foça'ya ardından Aliağa'ya götürdü. Bu sırada kendilerine saklanacak yer arayıp ve tanıdıkları ile telefon görüşmesi yaptığı öne sürülen 3 kişi, daha sonra Manisa'nın Akhisar ilçesine geçti. A.D., şüphelilerin bir anlık boşluğundan faydalanıp, telefondaki KADES uygulamasına basıp, yardım istedi. KADES sayesinde konumu belirlenen A.D.'yi kurtarmak için polis bölgede önlem aldı.

3 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Şüpheliler, kendilerini durdurmak isteyen polis ekiplerinin ihtarına uymadı. Polis, kaçan şüphelileri peşine düşüp, yakaladı. A.D., kurtarılırken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı. Kurtarılan A.D. Akhisar Devlet Hastanesi'ne, Metin Eroğlu ise Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.D. ile Eroğlu, tedavilerinin ardından aynı gün taburcu oldu. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

"EN AĞIR CEZAYI ALMALARI İÇİN UĞRAŞACAĞIZ"

A.D.'nin avukatı Abdi Yaşar, "Müvekkilim eşi ile ayrıldıktan sonra G.U. ile tanışıp, duygusal ilişki yaşadı. Ancak bu kişinin takıntılı ve hasta bir ruh haline sahip olduğunu anlayıp, ayrılmak istiyor. Şüpheli G.U., müvekkilimi ve 2 çocuğunu ölümle tehdit ediyor ve baskı altında tutuyor. Sonunda müvekkilimin canına tak ediyor. Polis merkezine giderek şikayetçi oluyor. Şikayetten 3 gün sonra G.U., filmleri aratmayacak bir senaryoyla kaçırılıyor.

Müvekkilimin birkaç gün eve giriş çıkış saati takip ediliyor. Olay günü kaza süsü verip, otomobiline arkadan çarpıp, aracından inmesi sağlanarak kaçırılıyor. Hem müvekkilimi hem ona yardım etmek isteyen güvenlik görevlisi yaralanıyor. Müvekkilim, KADES uygulamasına basıyor. Güvenlik güçlerinin yaptığı hassas çalışma ile kurtarılıyor. Bu şahısların en ağır cezayı alması için uğraşacağız" dedi.