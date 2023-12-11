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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten işsizlik ve cari açık değerlendirmesi - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten işsizlik ve cari açık değerlendirmesi

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden bugün açıklanan işsizlik ve cari açık rakamlarını değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 11:26 Güncelleme: 11.12.2023 - 11:56
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        İşsizlik ve cari açık değerlendirmesi
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) duyurduğu ekim ayı işsizlik verilerini sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi.

        Cari denge yine fazla verdi
        Cari denge yine fazla verdi

        "POLİTİKALARIMIZIN SONUÇLARINI ALIYORUZ"

        Bakan Şimşek, yazılı açıklamasında,

        "Büyümede dengelenmeye yönelik politikalarımızla cari denge ekim ayında da fazla verdi, yıllık açık mayısa göre 9,6 milyar dolar azaldı. Cari dengedeki düşüş ve ülkemize yönelik artan uluslararası yatırımcı ilgisi sayesinde rezervlerimiz 140 milyar dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Uyguladığımız politikalarla bir yandan kırılganlıkları azaltırken diğer yandan yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi tesis ediyoruz. Bu dönemde en büyük dezavantajımız ihracat artışını sınırlayan ticaret ortaklarmızdaki zayıf talep. Sanayi üretimindeki seyir büyük oranda bunu yansıtıyor.

        İşsizlikte hızlı düşüş
        İşsizlikte hızlı düşüş

        Ekim ayında işsizlik oranı son 11 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,5’e geriledi. Uygulamaya koyduğumuz politikalarımızın sonuçlarını her gün alıyoruz, program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

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