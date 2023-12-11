REKLAM advertisement1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsizlik oranı yüzde 8.5 ile Kasım 2012'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. İşsizlik oranı eylülde yüzde 9.1 seviyesindeydi.

Böylelikle işsizlik oranı 2014'ten bu yana ilk kez 6 ay üst üste tek hanede kaldı. İlk 10 ayın 7'sinde oran yüzde 10'un altında kaldı. Son olarak yine 2014'te yılın 7 ayında işsizlik oranı tek hanede seyretmişti.

Yıl Ay İşsizlik oranı (%) 2014 Ocak 9,2 Şubat 9,5 Mart 9,5 Nisan 9,7 Mayıs 9,7 Haziran 9,7 Temmuz 9,9 Ağustos 10,2 Eylül 10,1 Ekim 10,4 Kasım 10,5 Aralık 10,3 2015 Ocak 10,5 Şubat 10,7 Mart 10,5 Nisan 10,5 Mayıs 10,2 Haziran 10,2 Temmuz 10,1 Ağustos 10,1 Eylül 10,2 Ekim 10,2 Kasım 10,2 Aralık 10,4 2016 Ocak 10,2 Şubat 10,1 Mart 10,2 Nisan 10,1 Mayıs 10,3 Haziran 10,7 Temmuz 11,1 Ağustos 11,1 Eylül 11,6 Ekim 11,5 Kasım 11,6 Aralık 12,1 2017 Ocak 12,0 Şubat 11,9 Mart 11,9 Nisan 11,6 Mayıs 11,1 Haziran 11,0 Temmuz 10,6 Ağustos 10,5 Eylül 10,3 Ekim 10,3 Kasım 10,1 Aralık 9,9 2018 Ocak 9,8 Şubat 10,0 Mart 10,0 Nisan 10,2 Mayıs 10,6 Haziran 10,7 Temmuz 10,8 Ağustos 11,2 Eylül 11,5 Ekim 11,6 Kasım 12,2 Aralık 12,7 2019 Ocak 13,6 Şubat 13,8 Mart 13,9 Nisan 13,8 Mayıs 13,7 Haziran 13,7 Temmuz 13,9 Ağustos 14,1 Eylül 14,1 Ekim 13,5 Kasım 13,3 Aralık 13,4 2020 Ocak 13,0 Şubat 12,6 Mart 13,0 Nisan 13,5 Mayıs 13,6 Haziran 13,7 Temmuz 14,2 Ağustos 12,9 Eylül 12,6 Ekim 13,1 Kasım 13,0 Aralık 12,6 2021 Ocak 12,5 Şubat 13,3 Mart 12,8 Nisan 13,3 Mayıs 13,3 Haziran 11,0 Temmuz 11,6 Ağustos 11,9 Eylül 11,3 Ekim 11,0 Kasım 11,1 Aralık 11,0 2022 Ocak 11,2 Şubat 10,8 Mart 11,1 Nisan 10,8 Mayıs 10,8 Haziran 10,4 Temmuz 10,2 Ağustos 9,8 Eylül 10,1 Ekim 10,2 Kasım 10,1 Aralık 10,3 2023 Ocak 9,7 Şubat 10,1 Mart 10,0 Nisan 10,0 Mayıs 9,5 Haziran 9,5 Temmuz 9,3 Ağustos 9,2 Eylül 9,1 Ekim 8,5

Ekim 2023'te işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 11.3 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Ekim 2021 - Ekim 2023:

REKLAM

İSTİHDAMDA 246 BİNLİK ARTIŞ

İstihdam edilenlerin sayısı ekim ayında bir önceki aya göre 246 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişi, istihdam oranı ise 0.3 puan artarak yüzde 48.5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65.8 iken kadınlarda yüzde 31.6 olarak gerçekleşti.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK DE DÜŞTÜ

Geniş tanımlı işsizlik olarak da bilinen zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 0.5 puan azalarak yüzde 21.3'e geriledi.