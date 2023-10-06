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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Rezerv birikimine devam - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi Bakan Şimşek: Rezerv birikimine devam

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 18:20 Güncelleme: 06.10.2023 - 18:28
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        Bakan Şimşek: Rezerv birikimine devam
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimine devam edeceklerini belirterek, "Ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

        Şimşek, sosyal medya platformu X'ten, uluslararası rezerv birikimine ilişkin paylaşım yaptı.

        Piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimine devam edeceklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

        "29 Eylül'de brüt döviz rezervleri haftalık 3,3 milyar dolar gerileyerek 122,2 milyar dolar oldu. Bu gelişmede altın fiyatlarıyla swap işlemlerinin etkili olduğu görülüyor. Söz konusu dönemde yurt içi swap stoku 2,2 milyar dolar azalırken, altın fiyatındaki gerilemenin etkisi ise 1,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu çerçevede Londra'da çok verimli toplantılar yaptık."

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