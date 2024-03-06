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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Merkez Bankası'na desteğimiz tamdır - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: Merkez Bankası'na desteğimiz tamdır

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Merkez Bankası'na desteğimiz tamdır" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 11:12 Güncelleme: 06.03.2024 - 11:24
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        Bakan Şimşek: TCMB'ye desteğimiz tam
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 Şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon oranları ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

        Bakan Şimşek gönderisinde, "Aylık enflasyon şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Merkez Bankası’na desteğimiz tamdır. TCMB’nin ilave sıkılaşma adımlarının büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacaktır" ifadelerini kullandı.

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