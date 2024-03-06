Bakan Şimşek: Merkez Bankası'na desteğimiz tamdır

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 Şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon oranları ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek gönderisinde, "Aylık enflasyon şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Merkez Bankası’na desteğimiz tamdır. TCMB’nin ilave sıkılaşma adımlarının büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacaktır" ifadelerini kullandı.

TCMB kredi musluğunu kıstı Haberi Görüntüle

Aylık enflasyon şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti.



Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz.



Merkez Bankası’na desteğimiz tamdır.



TCMB’nin ilave sıkılaşma adımlarının büyümede… https://t.co/YO4IysiKtD — Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 6, 2024

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