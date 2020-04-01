Bakan Selçuk'tan ücretli öğretmenlere ödeme açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretli öğretmenlere ödemelerin uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren yapılacağını bildirdi.

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