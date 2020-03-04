Paket turların koronavirüsüne bağlı mücbir sebep dolayısıyla iptal edilebileceğini açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "(Tıbbi maskede fahiş fiyat artışı) Reklam Kurulunda 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı." dedi

Ocakta maske satışlarında yüzde 45, şubatta yüzde 70 artış olduğunu belirten Pekcan, Türkiye'deki maske üretiminin ihtiyacı fazlasıyla karşılayacak durumda olduğunu söyledi.

Pekcan: "Başta maske olmak üzere, bazı sağlık ekipmanlarının ihracatını ön izne bağladık. Denetimlerimiz devam ediyor. Dünya genelinde korona virüsü salgını ortaya çıktığından sonra maske fiyatları hakkında şikayet geldi. Toplam 13 firmayı inceleme altına aldık. Türkiye’deki maske üretimi bizim yerel ihtiyaçlarımızı karşılayacak durumda. Amacımız üreticimiz ve ihracatçımıza engel olmak değil. Öncelikle iç piyasada hizmet verelim” dedi.

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