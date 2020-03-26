Bakan Pakdemirli'den flaş ekmek açıklaması

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, NTV canlı yayınında sorularını yanıtladı. Ekmek satışında tüketicinin doğrudan temasını sınırlandırdıklarını belirten Pakdemirli, ''Ekmek artık sadece market ve fırınlarda satılacak'' dedi.

İşte Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından satır başları;

- "Türkiye 18 milyar dolar ihracat yapan bir ülke. Kendi kendine yeten bir ülke. Birçok ülke önce can, sonra canan hesabıyla gidecek. Sosyal izolasyon toplumlara yansımış durumda. Ülkeler balık almıyor, domateste fazlamız var. Balıkta fazlamız var. Türkiye'nin gıda tedariğiyle ilgili problemi yok.

'ÇİFTÇİMİZİN TARLAYA ULAŞIMI İLE İLGİLİ BİR PROBLEM OLMAYACAK'

- Çiftçimiz üretime devam etsin, devlet ne gerekiyorsa onların yanında. Çiftçiler tarlasına rahatça gitsin bunun genelgesi de yayınlandı.

'GEREKİRSE ALIM GARANTİSİ VERECEĞİZ'

- Çiftçiye gerekirse alım garantisi vereceğiz. Ürününüzü ekin, tarlada kalmaz.

- Ekmek satışında tüketicinin doğrudan temasını sınırlandırdık. Ekmek artık sadece market ve fırınlarda satılacak.

-TMO'nun ihtiyaç stokları normalin üstünde.



'BUGÜN İTİBARIYLA ET VE SÜT KURUMUNUN DEPOLARI AĞZINA KADAR ET DOLU'

- Etin fiyatıyla birileri oynamaya kalkarsa gereğini yaparız. Gerekirse et ithalatı yaparız.

- İçme suyu ile ilgili barajlarımız bu yıl yüzde 56 oranında dolu. Barajların doluluk oranı şu an yeterli. Su her zaman önemli. Hijyene dikkat edelim ama çeşmeyi açıp suyu da boşa akıtmayalım. Suyumuz kıymetli iktisatlı gidelim.

- Alışverişlerde kolonya satışı yüzde bin artmış. Etil alkolü Türkiye üretir. Kolonya ve dezenfektanda 5 aylık stok var, üretim konusunda sıkıntı yok.

- 500 kooperatif market hedefi projesinde 250 milyon liralık bir yatırım var. Burada amaç kaliteli ürünleri vatandaşa sunabilmek.

- İnsanlar tabii ki sokağa çıkacaklar. Ama bu işi ciddiyete almamız lazım. Mangal keyfimiz de olmayıversin. Sosyal mesafeye dikkat edilmezse katı kurallar koyabiliriz.

- Üreticiye destek ödemeleri yarın başlayacak. Acil durumlarda hep çiftçilerimizin yanında olduk."

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