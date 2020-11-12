Bakan Koca'dan Uğur Şahin açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Prof. Dr. Uğur Şahin'le bir telefon görüşmesi yaptım. Prof. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya’da, kendi şirketleri olan BioNTech’te Covid-19’a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi. Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik" ifadelerini kullandı.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 12, 2020
KORONAVİRÜSE KARŞI YÜZDE 90'DAN FAZLA ETKİLİ
BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının, Covid-19 hastalığına karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu açıklandı. Koronavirüs aşısında başarı elde eden BioNTech'in ardında Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci var.
"10 AY ÖNCE..."
Prof. Dr. Uğur Şahin, küresel olarak aşının 3. aşama çalışmalarının ilk ara analizinin, aşının "Covid-19'u etkili bir şekilde önleyebileceğine dair kanıt sağladığını" belirterek, “Bu inovasyon, bilim ve küresel iş birliği çabaları için bir zaferdir” dedi.
Prof. Dr. Şahin, "10 ay önce söz konusu aşıyı bulma yolculuğuna çıktığımızda başarmayı arzuladığımız şey buydu. Özellikle bugün, hepimiz salgında ikinci bir dalganın ortasındayken ve birçoğumuz kısıtlamalara maruz kalırken, bu salgını sona erdirme ve hepimiz için normallik duygusunu yeniden kazanma yolunda bu dönüm noktasının ne kadar önemli olduğunu daha fazla anlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
CİDDİ BİR GÜVENLİK KAYGISI GÖRÜLMEDİ
Geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısında test yapılan gönüllülerin yüzde 90'ında sonuçların olumlu olduğu ifade edilirken, test yapılan gönüllülerde, ciddi bir güvenlik kaygısı görülmedi. Şirketin ikinci testleri ise bu hafta sonu duyurulacak. Aşının hem koruyucu etkisi hem de herhangi bir yan etkisi olup olmadığı, iki yıllık bir sürede belli olacak.
"2021'İN İLK 3 AYI İÇİNDE TÜRKİYE'NİN DE İHTİYACI KADAR AŞI DOZUNU KARŞILAMAK İSTİYORUZ"
Prof. Dr. Şahin, Sağlık Bakanlığı ile yapılacak protokol çerçevesinde 2021’in ilk 3 ayı içinde Türkiye’nin de ihtiyacı kadar aşı dozunu karşılamak istediklerini belirtti.
UĞUR TÜRECİ VE ÖZLEM TÜRECİ'NİN BULDUĞU AŞI NOBEL'E ADAY
Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin bulduğu koronavirüs aşı çalışması Almanya'da Nobel'e aday gösterilecek.
İŞTE KORONAVİRÜS AŞISININ FİYATI
BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının fiyatı ABD'deki fiyatlandırılmaya göre doz başına 159 TL olacak.
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