Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada 'gizli belge' olarak yayılan görüntüye yanıt verdi. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sosyal medya ve Whatsapp’tan yayılan “gizli” belge gerçek dışıdır. Panik yaratacağı bilinerek uydurulmuştur. Güven kaybına yol açarak, 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. Doğru haber, resmen yapılan açıklamadır" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, "Sosyal medyada ve Whatsapp'ta birçok kişi tarafından paylaşılarak yayılan "COVID-19 Ek Önlemler" isimli belge sahtedir. Lütfen resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz" açıklamasında bulundu.