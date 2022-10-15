Bartın'da maden ocağının patlamasının ardından yaralı olarak hastanelere sevk edilen işçilerin durumu hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şöyle konuştu:
"6 HASTAMIZIN 5'İ YANIK HASTASI"
Bartın'da şu an takip edilen 3 hastamız var. Genel durumları iyi, solunum cihazına bağlı olan herhangi hastamız yok. Zannediyorum 2-3 gün içerisinde taburcu edebiliriz. Özellikle durumu ciddi olan 6 hastamızı ki, 5'i yanık hastası, 1 hastamız da karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle uçak ambulansla en geniş imkanları olan yanık merkezimize getirmiş olduk.
KALBİ DURAN HASTA YENİDEN HAYATA DÖNDÜ
Demin hastalarımızı ziyaret ettim.Her biriyle ilgili değerlendirmelerini yaptık. Yakınlarına bilgi verdim. 6 hastamızın 5'i durumları ciddi. 5'i de solunum cihazına bağlı. Yanık yüzdeleri yüzde 65 ile 85 arası değişmekte. Bir hastamız dün nakli yapılırken hastanemize aldığımızda kalbinin durduğu ve canlandırmalarıyla geri dönen hastamızdı.Bugün düne göre biraz daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ciddiyetini korumaya devam ediyor.
"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ HER HASTAMIZI TAKİP EDİYOR"
Yanık hastalarının durumlarının ciddi olduğu, yani 5 hastanın, ilk dört günün kritik olduğunu, bütün arkadaşlarımızın merkezde, yoğun bakım ünitesinde ilgili branşlarla birlikte hassasiyetle takip ettiklerini söyleyebilirim. Yakinen takip ediyor, sayın Cumhurbaşkanımız da özellikle her hastamızı yakinen takip ediyor.
"ÖNÜMÜZDEKİ 3-4 GÜNÜN SEYRİNİ GÖRMEMİZ GEREKECEK"
Bu anlamda bilgi almaktalar. Önümüzdeki 3-4 günün biraz daha yakın takiple seyirlerini görmemiz gerekecek. Hepimizin başı sağ olsun, tekrar milletimizin başı sağ olsun diyor, bir an önce vatandaşlarımızın şifa ile taburcu olmalarını diliyorum.
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