Cumhurbaşkanı Erdoğan: Madenlerde ölümlü kazaları kabul edemeyiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maden faciasının yaşandığı Bartın'ın Amasra ilçesinde incelemelerde buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde TTK'ya bağlı taşkömürü faciasının yaşandığı noktaya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan çalışmalar ve maden sahasındaki son duruma ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den bilgi aldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Mobil Afet Koordinasyon Merkezi'ne geçen Erdoğan, burada düzenlenen koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlardan bilgi alırken, bölgede incelemelerde bulunuyor. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden sahasında şunları söyledi: "Türkiye Taşkömürü İşletmeleri Amasra Maden Ocağı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen grizu patlaması nedeniyle milletçe üzgünüz. Hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı olarak kurtulan işçilerimize Rabbim'den acil şifalar diliyorum. Devletimiz madenin -300 ve -350 kotlarında yaşanan patlamanın hemen ardından tüm kurumlarını seferber ederek kaza mahalinde çalışmalara başlamıştır. Bir yandan arama kurtarma faaliyetler yürütülürken, yaralı işçilerimiz ambulans, helikopter ile çeşitli illerimizdeki sağlık kuruluşlarına nakledilmiştir.

TTK'dan AFAD'a ve belediyelere kadar tüm kurumlarımız işçilerimize ulaşmak için zamanla yarışmışlardır. Enerji, Çalışma ve İçişleri Bakanlığımız olay yerinde çalışma koordinasyonu yürütmüşlerdir. Biz de sürekli olarak İçişleri Bakanımla irtibat halinde olduk, telefon görüşmelerimizi sürdürdük. Yapılması gereken adımları atmanın gayreti içinde olduk. Ayrıca bugünkü Diyarbakır programımızı iptal ederek, çalışmaları yerinde görme kararı aldık. ŞEHİT SAYISI 41 Bu patlamanın nasıl yaşandığı, sorumluların kimler olduğu yürütülecek adli ve idari soruşturmalarla ortaya çıkacaktır. Önceliğimiz yeraltındaki işçilere ulaşmaktı. En son 41'inci işçimize ulaştık. O da rahmetli olmuş.

"KADER PLANINA İNANMIŞ İNSANLARIZ" Maden ocaklarımızda hala önemli sayıda ölümlü kazaların yaşanmasını kabul edemeyiz. Artık madenlerimizde gereksiz risk ve önlemsizlik görmek istemiyoruz. Gerek bakanlarımız, gerek sendikalarımız incelemelerini yaptı. Amasra Taşkömürü İşletmesi en ileri ocak olmasına rağmen, biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına inandığımız için bunun dünü, bugünü, yarını olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır. ŞEHİT AİLELERİNE DESTEK Yerli ve milli imkanlarımızın bu konuda ihtiyacımız olan yapısal değişime yeterli olacağına inanıyorum. Maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. İlk etapta bir karar daha aldık o da, 500+500 olmak üzere devlet ve ilgili bakanlığımız, sendikamız 200, Çalışma Bakanlığımız 100, Aile Bakanlığımız da 50 bin olmak üzere ailelere bu desteğimizi vermiş olacağız. Devlet olarak yapmamız gereken yardım ve desteği de Kabine Toplantımızda belirleyip adımımızı atacağız."