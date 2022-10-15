Berkay 23 yaşındaydı! Maden şehitlerimize veda!

DHA'da yer alan habere göre Amasra´da maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren maden işçisi Berkay Pınaroğlu (23) için cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Hakan Yeşil ve çok sayıda kişi katıldı.

Berkay Pınaroğlu için Fatiha okuyan Dönmez, tabutun taşınmasına da omuz verdi. Berkay Pınaroğlu´nun babası Nazif Pınaroğlu, cenazede gözyaşı döktü. Muratbey köyünde toprağa verilen Berkay Pınaroğlu'nun, 2019´daki işçi alımı ile TTK´da çalışmaya başladığı öğrenildi.

Maden işçisi Mehmet Kara (42) ise Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde öğle vakti defnedildi. TTK Amasra Müessesesi Müdürlüğü´nde 2009 yılında işbaşı yapan Mehmet Kara´nın, 1 haftadır yıllık izinde olduğu, dün 16.00-24.00 mesaisine gittiği öğrenildi.

Cenazede Mehmet Kara'nın eşi Selda Kara ve kızı Ayşe Melek ve oğlu Efe Kara (18), Mehmet Kara'nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.