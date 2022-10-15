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Berkay 23 yaşındaydı! Maden şehitlerimize veda!
Bartın'ın Amasra ilçesinde, maden ocağında yaşanan patlamada 40 madenci ile birlikte hayatını kaybeden 23 yaşındaki Berkay Pınaroğlu gözyaşları içinde toprağa verildi. Pınaroğlu'nun cenazesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı. Patlamada yaşamını yitiren, evli ve 2 çocuk babası 27 yaşındaki Gökhan Mercan, Amasra'ya bağlı Makaracı köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. Madencilerin cenazelerinde gözyaşları sel olurken, geride kalanların feryatları yürekleri dağladı
Bartın'ın Amasra ilçesinde, dün saat: 18.15 sıralarında yaşanan patlamada 41 madenci hayatını kaybetti. 11 maden emekçisi ise hastanelerde tedavi altına alındı.
BERKAY İÇİN CENAZE NAMAZI KILINDI
DHA'da yer alan habere göre Amasra´da maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren maden işçisi Berkay Pınaroğlu (23) için cenaze namazı kılındı.
BAKAN DÖNMEZ DE CENAZEYE KATILDI
Cenazeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Hakan Yeşil ve çok sayıda kişi katıldı.
ÜÇ YIL ÖNCE ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞTI
Berkay Pınaroğlu için Fatiha okuyan Dönmez, tabutun taşınmasına da omuz verdi. Berkay Pınaroğlu´nun babası Nazif Pınaroğlu, cenazede gözyaşı döktü. Muratbey köyünde toprağa verilen Berkay Pınaroğlu'nun, 2019´daki işçi alımı ile TTK´da çalışmaya başladığı öğrenildi.
EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI
Amasra'da, maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren, evli ve 2 çocuk babası Gökhan Mercan (27), Amasra'ya bağlı Makaracı köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.
2019 YILINDA İŞE GİRMİŞTİ
Mercan´ın, 2019 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu´nda işe girdiği öğrenildi.
BİR HAFTADIR YILLIK İZİNDEYDİ
Maden işçisi Mehmet Kara (42) ise Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde öğle vakti defnedildi. TTK Amasra Müessesesi Müdürlüğü´nde 2009 yılında işbaşı yapan Mehmet Kara´nın, 1 haftadır yıllık izinde olduğu, dün 16.00-24.00 mesaisine gittiği öğrenildi.
AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Cenazede Mehmet Kara'nın eşi Selda Kara ve kızı Ayşe Melek ve oğlu Efe Kara (18), Mehmet Kara'nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika haberleri: Berkay Pınaroğlu 23 yaşındaydı! Maden şehitlerimize veda! - Bartın maden patlaması haberleri/son-dakika-haberler-berkay-23-yasindaydi-maden-sehitlerimize-veda-3529572
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