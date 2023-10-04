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        Haberler Sağlık Bakan Koca'dan son dakika Eris varyantı açıklaması: Toplu aşılamaya kesinlikle ihtiyaç duyulmayan bir dönemdeyiz

        Son dakika haberi Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması: Toplu aşılamaya kesinlikle ihtiyaç duyulmayan bir dönemdeyiz

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toplu aşılamaya kesinlikle ihtiyaç duyulmayan bir dönemdeyiz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 10:17 Güncelleme: 04.10.2023 - 10:17
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        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toplu aşılamaya kesinlikle ihtiyaç duyulmayan bir dönemdeyiz" açıklamasında bulundu.

        Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

        "Eris varyantı niçin toplumsal gündem olacak önemde değil? Aşı programı neden geçmişte kaldı? Dün basın mensubu arkadaşlarımızın soruları üzerine bu ve diğer bir konu üzerine yaptığım açıklama:

        Konular saptırılıyor. Bazı görüşler ve ısrarlı beyanlar kesinlikle bilimsel amaçlı değil.

        Salgın boyunca alınan tüm kararların arkasında bilim var. Bilimsel gelişmeleri asla göz ardı etmedik. Mücadeleyi bilimsel verilerle yönetmiş bir ekibin, şayet gerekli olsa her şeyin en kolay olabileceği bir noktada bilime sırt çevirmesi hiç mümkün mü? Bizleri karşıtı imişiz gibi göstermek isteyenler, ülkemizde başarıyla yürütülen aşı uygulamalarını bilemeyecek kadar bilgisiz olamaz. Çocukluk çağı aşılamalarında oran neden yüzde 95’in üzerinde?

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        Covid-19 salgını başladığında aşı çalışmalarının tamamını yakından takip ettik ve kendi aşımızı da en kısa sürede geliştirip üretmeye çalıştık. Sonunda Turkovac da ortaya çıktı. O dönemde hızla ülke sathında bir aşılama kampanyası yürüttük ve sonuçta çok başarılı olduk. Hayatını kaybeden sağlık çalışanı haberleri çok sıktı. Sağlık çalışanları aşılandıktan sonra bu ölümler çok azaldı.

        Salgının direncini kırmak için aşı o zaman elzemdi. Virüsle ilk defa karşılaşıyorduk ve bağışıklık sistemimizin virüsü tanıması gerekiyordu. Çok işe yaradı aşılama kampanyamız. Virüs bir RNA virüsü olduğu için çeşitli mutasyonlar geçirdi, virülansı yani hasta etme gücü azaldı. Ya Covid geçirdik ya aşılandık ya da her ikisi birlikte oldu ve sonuçta bünyelerimiz virüsü tanır hale geldi. Virüsün de etkisi azaldı. Mutasyona göre yeni aşılar geliştirilmeye çalışılıyor. Bu normaldir.

        Ancak geldiğimiz noktada bir propaganda yürütülüyor. Toplu aşılama propagandası. Toplu aşılamaya kesinlikle ihtiyaç duyulmayan bir dönemdeyiz. Biz gerekli olduğunda gerekeni yaptık. Kapanma gibi toplu tedbirler artık söz konusu değil. Açıkça söylüyorum: Covid-19 için mevcut kişisel tedbirler dışında yeni bir tedbir asla söz konusu değil.

        Türkiye, küresel propagandanın uygulama sahası olmayacak. Türkiye, sağlık konusunda da tam bağımsızdır. Covid-19 aşısının yeniden toplu olarak yapılmasını gerektiren, bilimin teyit ettiği bir durum yoktur. Sağlık ve bilim pazarlamanın alanına dâhil değildir."

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        Haberi Hazırlayan: Demet Demirkır
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