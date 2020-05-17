Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "Koronavirüse karşı başarımızda, 65 yaş üstü olarak, evde kaldığınız günlerin rolü büyük. Çıkıp, biraz soluklanmak hakkınız. Bugün saat 12.00-18.00 arası sokaklar sizin. Kendinizi korumak için maske takmayı sakın ihmal etmeyin. Ve 1,5 m sosyal mesafe kuralına mutlaka uyun" paylaşımında bulundu.

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