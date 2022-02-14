Bakan Koca açıkladı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın Twitter hesabında paylatığı haritaya göre, 29 Ocak-4 Şubat haftasında 100 binde Covid-19 vaka sayısı İstanbulda 894,82, Ankarada 1279,73, İzmirde 1229,37 oldu.

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca, 29 Ocak-4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana olduğunu açıkladı.