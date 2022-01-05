Bakan Koca açıkladı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı haritasını paylaştı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "18-24 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık insidans haritasında" dedi.

Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka oranı 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54 oldu.