Son dakika haberi! Bakan Koca'dan açıklamalar

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırşehir Valiliğini ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca, Kırşehir'de 400 yataklı şehir hastanesinin en yakın zamanda açıklanacağını duyurdu.

"(ERİS) BİZİ ENDİŞELENDİRMESİN"

Covid-19'un yeni varyantı Eris Türkiye'de görüldü mü sorusuna Bakan Koca şu yanıtı verdi: "Ülkemizde bu ve benzeri bir varyant görülmedi. Bu görülen varyantlar sakın bizi endişelendirmesin ve kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil. Hala Covid görülüyor. Bu dönemde giderek mutasyonlarla, etkinliği daha da azalan bir varyant dönemi görüyoruz" dedi.