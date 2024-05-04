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        Haberler Sağlık Son dakika haberi: Bakan Işıkhan açıkladı! 79'u yerli 81 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

        Son dakika haberi Bakan Işıkhan açıkladı! 79'u yerli 81 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

        Çalışma Bakanı Işıkhan: Bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yapılan düzenleme ile 79'u yerli üretim olmak üzere 81 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 10:11 Güncelleme: 04.05.2024 - 10:22
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        79'u yerli 81 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yapılan düzenleme ile 79'u yerli üretim olmak üzere 81 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" açıklamasında bulundu.

        Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1 adet kanser, 6 adet diyabet, 11 adet antibiyotik, 4 adet epilepsi-migren, 2 adet Multipl Skleroz, 1 adet obezite, 2 adet pulmoner hipertansiyon, 7 adet alerji ilacı başta olmak üzere 79'u imal 81 ilacı daha geri ödeme listemize ilave ettik" ifadelerini kullandı.

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