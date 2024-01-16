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        Haberler Dünya Son dakika: Bakan Fidan'dan Gazze açıklaması

        Bakan Fidan'dan Gazze açıklaması

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile ortak basın toplantısında konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 13:13 Güncelleme: 16.01.2024 - 13:26
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        Bakan Fidan'dan Gazze açıklaması
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

        Gazze katliamı başlayalı 101 gün oldu. Bu süreden bu yana çoğunluğu kadın ve çocuk on binlerce Filistinli maalesef katledildiler. Daha büyük dram ise uluslararası toplumun önünde bunun cereyan ediyor olması. Uluslararası toplumun bazı önde gelen aktörlerinin buna fiilen destek olması bu daha büyük bir dram.

        Hatırlattığınız gibi, bu sürecin başında 'ya daha büyük bir savaş ya da daha büyük bir barış çıkacak' demiştik. Bazı ülkeler daha büyük savaş konusunda götürmede tereddüt etmediler. Ama bizim ve diğer dostlarımızın yaptığı yoğun çalışmalarla bir barış dilinin oluşturulması konusunda ciddi mesafeler katedildi. Bu krizin iki devletli bir çözümle sonuçlanmasının esas olduğu fikri neredeyse herkes tarafından kabul edilmiş durumda. Her iki millete de, Filistinlilere de İsraillilere de eşit oranda egemenlik olmadan bunun çözülme şansının olmayacağını, kalıcı barışın ve güvenliğin olmayacağını ilgili toplumlara ve ortamlarda belirttik. Sadece İsrail'in güvenliğini ve menfaatlerini önceliklerinden yaklaşımların barış getirmeyeceğini belirttik ve artık bu görüşü inkar eden kimse yok. Artık bu görüşün doğruluğu değil, bunun nasıl hayata geçirileceği gündemde.

        Gazze'deki katliam devam ederken bölgesel yaygınlaşma riskini biz çoğu zaman dile getirmiştik. İlk önce bunun Lübnan'dan başlayacağı beklentisi içindeyken diğer yerlerden çıktı.

        Şu anda Kızıldeniz'de olanlar, Irak'ta olanlar, Suriye'de olanlar bu türden saldırıların ve karşılıklı pozisyon almaların Gazze'de başlayan savaş sarmalının daha büyük bir girdaba dönüşeceğinin ön habercisi olduğunu görmek yanıltıcı olmasa gerek.

        Dolayısıyla hem barış konusundaki çalışmalarımıza son sürat devam edeceğiz hem de İsrail'in yaptığı katliamlardan uluslararası toplumda siyasi ve adli olarak gerekli karşılığı bulması için her türlü çabayı göstereceğiz.

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