Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Çalışma Ekonomisi Araştırma Topluluğu'nun 35. Yıl Programı'na katıldı.

Bakan Bilgin buradaki konuşmasında "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, enflasyona karşı devletim benim yanımda dedirtecek bir düzenlemeyi, Türkiye gerçekleştirecek durumdadır." dedi

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