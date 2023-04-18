Bakan Akar duyurdu! TSK, terör örgütünün Zap'taki "kalesi"ne girdi!

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK 'nın Kuzey Irak'taki operasyonu hakkında açıklama yaptı. Akar, "Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde teröristlerin kale olarak gördüğü mağaraya girdi. Çok sayda silah ele geçirildi" dedi. Bakan Akar, Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgelerine yapılan saldırı girişiminin ardından 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini de açıkladı.

Bu konudaki en büyük tehdit ve riski "terör" olarak nitelendiren Akar, "En son teröristi etkisiz hale getirerek bu terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız. Mehmetçiğin operasyonları devam ediyor. Teröristlerin saldırılarının hiçbiri karşılıksız bırakılmıyor, gerekli karşılık veriliyor, Mehmetçik zorlu arazi ve iklim şartlarında mücadelesini yoğun şekilde başarıyla sürdürüyor." açıklamalarında bulundu.

Akar, kentteki programı kapsamında Kayseri Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Akar, büyük ve güçlü Türkiye için çalıştıklarını belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mehmetçiğin, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde teröristlerin sözde "kale" olarak gördüğü, "girilemez" diye nitelendirdiği Çemçö adı verilen mağaraya girdiğini, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

"Mehmetçik teröristlerin 'girilemez' dediği yerlere girmeye, 'çıkılamaz' dediği yerlere çıkmaya devam ediyor. Terör yuvaları, kampları yıkılmaya devam ediliyor. Dün, Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde Çemçö adı verilen, teröristlerin sözde 'kale' olarak gördüğü, 'girilemez' diye nitelendirdiği mağaraya da girdi. Çok sayıda silah, mühimmat ele geçirildi. Mehmetçik vatanı için 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı ile çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor."

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Türkiye'nin başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularının toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğunu belirten Akar, hudutların ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu belirten Akar, "DEAŞ nasıl Müslümanları temsil etmiyorsa, terör örgütü PKK da hiçbir zaman bizim Kürt kardeşlerimizi temsil etmiyor. Bazıları operasyonlarımızın hedefini çarpıtarak, Kürt kardeşlerimize yönelikmiş gibi algı oluşturmaya çalışıyorlar. Türkler ve Kürtler kardeştir. Biz binlerce yıl birlikte yaşadık, Cumhuriyeti beraber kurduk, şehitliklerde birlikte yatıyoruz. Dostluğumuzu, kardeşliğimizi parçalayamazsınız, 85 milyon tek yumruk, tek yürektir." dedi.