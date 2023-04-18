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Son dakika haberi Bakan Akar duyurdu! TSK, terör örgütünün Zap'taki "kalesi"ne girdi!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mehmetçik'in terör örgütü PKK'nın Zap'taki "kalesi"ne girdiğini açıkladı. Bakan Akar, "Terör belasından asil milletimizi kurtaracağız" dedi.

Giriş: 18.04.2023 - 13:51 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Bakan Akar duyurdu! TSK, terör örgütünün Zap'taki
Bakan Akar duyurdu! TSK, terör örgütünün Zap'taki "kalesi"ne girdi!
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mehmetçik'in terör örgütü PKK'nın Zap'taki "kalesi"ne girdiğini açıkladı. Bakan Akar, "Terör belasından asil milletimizi kurtaracağız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK'nın Kuzey Irak'taki operasyonu hakkında açıklama yaptı. Akar, "Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde teröristlerin kale olarak gördüğü mağaraya girdi. Çok sayda silah ele geçirildi" dedi. Bakan Akar, Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgelerine yapılan saldırı girişiminin ardından 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini de açıkladı.

KAYSERİ TİCARET ODASINI ZİYARET ETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mehmetçiğin, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde teröristlerin sözde "kale" olarak gördüğü, "girilemez" diye nitelendirdiği Çemçö adı verilen mağaraya girdiğini, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Akar, kentteki programı kapsamında Kayseri Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Akar, büyük ve güçlü Türkiye için çalıştıklarını belirtti.

Bu konudaki en büyük tehdit ve riski "terör" olarak nitelendiren Akar, "En son teröristi etkisiz hale getirerek bu terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız. Mehmetçiğin operasyonları devam ediyor. Teröristlerin saldırılarının hiçbiri karşılıksız bırakılmıyor, gerekli karşılık veriliyor, Mehmetçik zorlu arazi ve iklim şartlarında mücadelesini yoğun şekilde başarıyla sürdürüyor." açıklamalarında bulundu.

SURİYE'DE 12 TERÖRİST ETKİSİZ

Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgelerine yapılan saldırı girişiminin ardından 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Akar, şöyle konuştu:

"Mehmetçik teröristlerin 'girilemez' dediği yerlere girmeye, 'çıkılamaz' dediği yerlere çıkmaya devam ediyor. Terör yuvaları, kampları yıkılmaya devam ediliyor. Dün, Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde Çemçö adı verilen, teröristlerin sözde 'kale' olarak gördüğü, 'girilemez' diye nitelendirdiği mağaraya da girdi. Çok sayıda silah, mühimmat ele geçirildi. Mehmetçik vatanı için 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı ile çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor."

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Türkiye'nin başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularının toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğunu belirten Akar, hudutların ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu belirten Akar, "DEAŞ nasıl Müslümanları temsil etmiyorsa, terör örgütü PKK da hiçbir zaman bizim Kürt kardeşlerimizi temsil etmiyor. Bazıları operasyonlarımızın hedefini çarpıtarak, Kürt kardeşlerimize yönelikmiş gibi algı oluşturmaya çalışıyorlar. Türkler ve Kürtler kardeştir. Biz binlerce yıl birlikte yaşadık, Cumhuriyeti beraber kurduk, şehitliklerde birlikte yatıyoruz. Dostluğumuzu, kardeşliğimizi parçalayamazsınız, 85 milyon tek yumruk, tek yürektir." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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