MHP lideri Devlet Bahçeli Ülkü Ocakları Eğitim Programında açıklamada bulundu. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin dikkat çeken sözlerinden satırbaşları şöyleydi:

"Eğer varlığınızdan birileri ürküyorsa, baskı ve kuşatmaya alınmak istiyorsanız yönünüz doğrudur. Yeter ki birlik ve beraberliğinizden taviz vermeyiniz. Elbette her şeyin tanığıyım ama unutulanı hatırlatmak görevimdir. Esasen karanlık hedef odağında Türklük ve Türk milliyetçiliği vardır. Bu cesur tavırdan şikayet eden kim varsa, namertlerdir. Yumuşak karnımızı kollayanlar hüsrana uğramaya mahkum olacaklar.

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Çankaya yokuşundayız balam türküsünü öylesine söylemedik. Milli ve manevi değerlere canlı kalkan olduk. Hiç de yolumuzdan dönmedik. Bugün Ülkü Ocaklarına suç örgütü muamelesi yapanların amaç ve araçlarını görüyoruz.

Ülkü Ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili estirilen isnat ve ithamların hepsi ayağımızın altındadır. Sizlerin mücadelesi emin olunuz ki Yunus'un şiirleri gibi dilden dile söylenecektir.

Sorunlardan ve suçlamalardan yılmamak lazımdır. Hiç kimse bizlere adalet ve hukuk hatırlatması yapacak kadar samimi, dürüst bir maziye sahip değildir. Zira Ülkücü hareketin veremeyeceği hiçbir hesap yoktur.