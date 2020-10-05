HABERTURK.COM

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ın (25) ölümüne ilişkin davada uzman doktor Özgür Tarhan'a (46) "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı mütalaasını sunarken, mahkeme heyeti de kararı açıkladı.

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, geçen yıl 29 Temmuz sabahı erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın Çankaya ilçesi, Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçları bulundu.

Soruşturma sonunda tutuklanan Özgür Tarhan hakkında Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürmek' suçundan dava açıldı.

KARAR ÇIKTI

Savcı, sanık Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Uzman Doktor Özgür Tarhan “bilinçli taksirle ölümüne neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Tutuklu yargılanan Uzman Dr. Özgür Tarhan, davanın 5'inci celsesinde "sanığın delileri karartma ihtimali olmadığı" gerekçesiyle tahliye edilmişti.