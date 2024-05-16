Atık yağ fabrikasında yangın!

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Evrensekiz beldesindeki bir atık yağ fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken, olay yeri çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Kırımlı ile Evrensekiz Belediye Başkanı Birol Özbay, olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.