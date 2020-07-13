Yusufeli ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağışın etkisini artırması üzerine Yusufeli Barajı şantiyesinin bulunduğu alanda heyelan meydana geldi.

Vali Doruk, Yusufeli ilçesinde yaşanan sel felaketinde 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, “Bir ailemiz de kayıp. Anne, baba ve bir çocuğuyla birlikte arama çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

İHA'nın haberine göre, bölgeden ise acı haber geldi. İlçede karayolunda seyir halinde iken sel sularına kapılarak şantiye içerisine sürüklenen araçtaki 3 kişilik ailenin cansız bedeni bulundu.