İHA

Artvin’de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Yusufeli ilçesinde hasara yol açtı. Meydana gelen heyelanda Artvin-Yusufeli karayolu ulaşıma kapanırken, ekipler tarafından gece boyunca yapılan çalışmanın ardından karayolu tekrar ulaşıma açıldı.

Selde en çok zararı ise tamamlandığında dünyanın en yüksek 3. barajı olacak Yusufeli Barajı’nın şantiyesi gördü. Sel nedeniyle balçıkla kaplanan şantiyede çok sayıda araç kullanılmaz hale geldi.

Sabahın ilk ışıklarıyla temizleme çalışmalarının başladığı şantiyede jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

İHA'nın haberine göre; sabah saatleriyle birlikte selin hasarı ortaya çıkarken, arama-kurtarma çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanılıyor.