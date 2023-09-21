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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika - Semih Sevim'i çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi'nin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korudum!

        Arkadaşını çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi: Kendimi korudum!

        İstanbul Sancaktepe'de, ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim'i babasıyla birlikte külotlu çorapla boğarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen şarkıcı manken Seçil Çiftçi, "Ölüm haberi alınan diğer kadınlar gibi olmak istemedim" diyerek kendisini koruduğunu öne sürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 15:39 Güncelleme: 21.09.2023 - 15:47
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        Arkadaşını çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi: Kendimi korudum!
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 1 Ocak 2023'te Sancaktepe Sazak Çeşme Mesire Yeri yakınlarında kimliği tespit edilemeyen bir kişinin ölü bulunması üzerine soruşturmaya başlandığı, ölen kişinin daha önce hakkında kayıp ihbarı bulunan Semih Sevim (40) olduğunun tespit edildiği belirtildi.

        BABASIYLA CİNAYETİ GERÇEKLEŞTİRDİ

        DHA'da yer alan habere göre iddianamede, sanık şarkıcı Seçil Çiftçi'nin tek başına tespiti yapılan yaralanmalara sebebiyet veremeyeceği ve babasıyla birlikte maktulün ölümüne neden olan fiilleri gerçekleştirdikleri yönünde kanaat oluştuğu anlatıldı.

        BABA VE KIZINA, AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        Seçil Çiftçi ve babası Cemal Çiftçi'nin, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

        İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya, tutuklu sanık Seçil Çiftçi ile geçtiğimiz duruşma tahliye edilen babası Cemal Çiftçi katıldı. Semih Sevim'in ailesi ve avukatları da duruşmaya katıldı.

        "SANIK, MAKTULÜ ENGELLEMİŞTİ"

        Öldürülen Semih Sevim.
        Öldürülen Semih Sevim.

        Duruşmada, sanık Seçil Çiftçi'nin adliyede güvenlik görevlisi olan arkadaşı Savaş C. tanık olarak dinlendi. Tanık, Seçil Çiftçi ile sosyal medya üzerinden tanıştığını ve Instagram'daki canlı yayınlarına katıldığını belirterek "Canlı yayınlarında yaşadığı sıkıntılardan bahsetti. Ben de savcılığa suç duyurusunda bulunmasını söyledim. Canlı yayınlara maktul de katılıyordu. Yayında tehditkâr mesajlar yolluyordu. Ben sanığa kim olduğunu sormuştum. Maktulü engellemesine rağmen başka isimlerle yeniden yayınlara katılıyordu" dedi.

        "KENDİMİ KORUDUM"

        Tanığın ifadesinin ardından söz verilen sanık Seçil Çiftçi, kendisini korumak istediğini belirterek "Ölüm haberi alınan diğer kadınlar gibi olmak istemedim. Kendimi sapık zihniyetli bir insandan korudum. Günlerce evimin etrafında dolanmış bir insan, ben kimseyi tehdit etmedim. Sadece sosyal medyanın gücünü kullanmak istedim" dedi.

        TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

        Seçil Çiftçi'nin avukatı da, maktul hakkında hakaret, tehdit ve sükunu bozmak suçlarından şikayetlerde bulunduklarını belirterek bunların celbini ve sanığın tahliyesini talep etti.

        BABANIN TEKRAR TUTUKLANMASINI TALEP ETTİLER

        Öldürülen Semih Sevim'in ailesinin avukatı, sanık baba Cemal Çifti hakkında verilen tahliye kararının dosyayla bağdaşmadığını söyleyerek, "Öldürme saati esnasında iki sanığın da aynı yerde olduğunu gösteren HTS kayıtları var. Her iki sanık aynı yerdeki bazdan sinyal veriyor.

        "MAKTULDE 80 FARKLI YARALANMA VAR"

        Maktulün 80 ayrı yaralanması var. Maktul çok güçlü olmasına rağmen sanıklarda en ufak bir yaralanma yok. Ensesine vurulduktan sonra işkence edilerek öldürülmüştür" diyerek baba Cemal Çiftçi'nin tekrar tutuklanmasını talep etti.

        Baba Cemal Çiftçi'nin tutuklanması talebini reddeden mahkeme heyeti, sanık Seçil Çiftçi'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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        #Seçil Çiftçi
        #Son dakika haberler
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