Aracında sıkışan Dunston yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı.

TIR sürücüsü Sinan Özer, "4 metre yazıyordu bir tarafı kurtardı biraz frene bastım konteyner üste vurdu. Arkada araba varmış. Allah'tan onda bir şey yoktu. Otomobildekini arka kapıdan çıkarttık, gelip oturdu. Telefonla görüntülü biriyle konuştu. Ambulans geldi sedyeye bindirdiler sonra hastaneye götürüldü. Durumu ağır değildi biraz kanama vardı yüzünde" dedi.

Anadolu Efes Basketbol Kulübü de trafik kazası geçiren ABD'li oyuncusu Bryant Dunston'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Kulübün açıklamasında, "Oyuncumuz Bryant Dunston, bugün bir trafik kazası geçirmiştir. Genel sağlık durumu iyi olan Dunston, müşahede altında tutulmaktadır." denildi.