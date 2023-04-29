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Son dakika haberi Anadolu Efes'in yıldızı Bryant Dunston kaza geçirdi!

Bakırköy'de bir TIR'ın dorsesi üst geçide çarptıktan Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı.

Giriş: 29.04.2023 - 14:12 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Anadolu Efes'in yıldızı Bryant Dunston kaza geçirdi!
DHA

Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Bryant Dunston talihsiz bir kaza geçirdi.

Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde ilerleyen TIR'ın üst geçide çarpması nedeniyle dorsesi Anadolu Efes'te oynayan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ın kullandığı aracın üzerine devrildi.

Aracında sıkışan Dunston yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı.

"DURUMU AĞIR DEĞİLDİ"

TIR sürücüsü Sinan Özer, "4 metre yazıyordu bir tarafı kurtardı biraz frene bastım konteyner üste vurdu. Arkada araba varmış. Allah'tan onda bir şey yoktu. Otomobildekini arka kapıdan çıkarttık, gelip oturdu. Telefonla görüntülü biriyle konuştu. Ambulans geldi sedyeye bindirdiler sonra hastaneye götürüldü. Durumu ağır değildi biraz kanama vardı yüzünde" dedi.

ANADOLU EFES'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Anadolu Efes Basketbol Kulübü de trafik kazası geçiren ABD'li oyuncusu Bryant Dunston'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Kulübün açıklamasında, "Oyuncumuz Bryant Dunston, bugün bir trafik kazası geçirmiştir. Genel sağlık durumu iyi olan Dunston, müşahede altında tutulmaktadır." denildi.

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