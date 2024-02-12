Son dakika haberi Alper Gezeravcı yurda döndü

Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunu gerçekleştiren Alper Gezeravcı, 21 gün süren uzay yolculuğunun ardından Türkiye'ye dönüş yaptı.

Yurda dönen Alper Gezeravcı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile basın toplantısı düzenliyor.

Toplantıdan öne çıkan açıklamalar şöyle:

Kacır: Astronotumuz Alper Gezeravcı 19 Ocak 2024’teki fırlatma ile başlayan ISS’teki bilim misyonunu başarı ile gerçekleştirdi. Türk bilim insanların hazırladığı 13 deney astronotumuz tarafından başarıyla tamamlandı. Genetik, fizik, malzeme bilimi, tıp alanlarında bilim insanlarımızın yürüttüğü çalışmalara ışık tutacaktır.

Yeni nesil alaşımların geliştirilmesine, uzay aracı motorlarının daha iyi geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. 13 bilimsel deney için değil, ülkemizde bilime ve bilim insanlarımıza verdiğimiz değeri apaçık göstermesiyle bu misyon bizim için kıymetlidir. Bilime ve bilimsel araştırmalara en üst düzeyde değer vermeye devam edeceğiz.

Astronotumuz misyon sırasında 7 görüntülü video ve 2 telsiz bağlantısı gerçekleştirerek bizleri kapsamlıca bilgilendirdi.

Türkiye, 7’den 77’ye belki de ilk kez bir bilimsel çalışmayı başından sonuna izledi. Bu misyon, bilim topluluğu olma yönünde ülkemiz için yeni bir başlangıç olmuştur. Türk gençlerinin, ‘sadece başka milletlerin başarabileceği’ düşüncesiyle kurmaktan vazgeçeceği bir hayal kalmamıştır. İkinci astronotumuzun yakın bir zamanda yörünge altında bilimsel deneyleri yapmasını sağlayacağız.

Uzay İstasyonları geliştirme süreçlerine yönelik Ar-Ge programları başlatacağız. Ankara’da Uzay Teknolojileri Geliştirme Merkezi kuracağız. Bölgemizin en gelişmiş teleskobuna da sahip olacağız. İlk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A’yı yakın zamanda uzaya göndereceğiz.

DETAYLAR BİRAZDAN...

13 DENEYE İTHAFEN 13 ÇOCUK KARŞILADI

Türkiye'den ABD'ye giden Cumhurbaşkanlığı'na ait özel uçak ile yurda dönen Astronot Gezeravcı'yı çocuklar Ankara'da ellerinde çiçeklerle karşıladılar. Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği 13 deneye ithafen 13 çocuk Ankara'da Gezeravcı'yı karşıladı.