Son dakika haberi Almanya'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi

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Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentinde şehrin 650. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla dün düzenlenen "Çeşitlilik Festivali"nde dün akşam gerçekleştirilen bıçaklı saldırıyı DEAŞ üstlendi.

67 ve 56 yaşlarında 2 erkek ile 56 yaşında bir kadının öldüğü, 4'ü ağır 8 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili bir mültecinin evine de baskın yapıldı.

Yetkililer, saldırıyla ilgili bir kişinin daha yakalandığını duyurdu.

Saldırıyla ilgili 15 yaşında bir kişi gözaltına alınmıştı.

Ayrıntılar gelecek…