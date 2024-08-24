Son dakika haberi Almanya'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi
Almanya'nın Solingen kentinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentinde şehrin 650. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla dün düzenlenen "Çeşitlilik Festivali"nde dün akşam gerçekleştirilen bıçaklı saldırıyı DEAŞ üstlendi.
67 ve 56 yaşlarında 2 erkek ile 56 yaşında bir kadının öldüğü, 4'ü ağır 8 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili bir mültecinin evine de baskın yapıldı.
Yetkililer, saldırıyla ilgili bir kişinin daha yakalandığını duyurdu.
Saldırıyla ilgili 15 yaşında bir kişi gözaltına alınmıştı.
Ayrıntılar gelecek…