Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor''u 1-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golü 53. dakikada Kerem Atakan kaydetti. Öte yandan konuk ekipte Uğur Çiftçi, 86. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından Sivasspor 19 puana yükseldi. Evindeki 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Alanyaspor ise 24 puanda kaldı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Bilal Gölen

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Fatih Aksoy (Dk. 82 Tetah), Awaziem, Ahmet Gülay (Dk. 69 Buluthan Bulut), Mevlja, Candeias (Dk. 69 Emre Akbaba), Efecan Karaca, Diedhiou, Eduardo (Dk. 57 Oğuz Aydın), Babacar (Dk. 57 Ahmed Ildız)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Samba Camara, Goutas, Caner Osmanpaşa (Dk. 82 Ahmet Oğuz), Fajr, Cofie, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 67 Hakan Arslan), Henrique (Dk. 75 Erdoğan Yeşilyurt), Gradel, Yatabare (Dk. 67 Kayode)

Gol: Dk. 53 Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 86 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 67 Awaziem, Dk. 80 Fatih Aksoy (Aytemiz Alanyaspor)