HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik paket sonrası Dolar/TL 18.36 seviyelerinden 12.27'ye kadar indi. 20.80 seviyesindeki Euro/TL ise 14.07'ye geriledi. Kurdaki hızlı düşüş ilk olarak akaryakıt fiyatlarına yansıdı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışların durdurulduğunu açıkladı.

EPDK'dan yapılan açıklamada ''Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatlarında en belirleyici unsur petrol fiyatları ve döviz hareketleridir. Dövizde yaşanan düşüş en kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına da yansıyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlere destek veren tüm sektör temsilcilerimize kurum olarak teşekkür ederiz.'' denildi.

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.