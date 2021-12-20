Dolar/TL'de geçen cuma 17.14 seviyesinin görülmesinden sonra Merkez Bankası doğrudan satış yoluyla kura müdahalede bulundu. Bu müdahalenin ardından dolar geçen haftayı 16.41 liradan kapatmıştı.
Dolar yeni haftaya 16.90 liradan başladı. Sabah saatlerinde 17.60 lirayı aşarak rekor kırdı
Bugün yükselişin sürmesi durumunda gözler yeniden Merkez Bankası'na çevrilecek. Aralık başından bu yana toplam 5 kez satış yoluyla döviz piyasasına müdahalede bulunuldu. Bu müdahalelerin toplam büyüklüğünün 6 milyar doları aştığı ifade ediliyor.
FAİZ İNDİRİMİYLE HIZLANDI
Geçen hafta Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 14'e çekmesiyle TL'deki erime hızlanmıştı. Bu kararın ardından kasım ayında yüzde 21.31 olarak açıklanan yıllık enflasyonla politika faizi arasındaki makas iyice açıldı.
Söz konusu faiz kararından önce dolar 15.50 lira seviyesindeydi.
'BENDEN BAŞKA BİRŞEY BEKLEMEYİN'
Merkez Bankası'nın bu kararı tartışılırken dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada "Neymiş efendim faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim" dedi.
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