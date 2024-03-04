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        Haberler Gündem Güncel Ataşehir'de Akaryakıt tankerinde yangın! 2'si ağır 4 yaralı - Son dakika haberleri

        Akaryakıt tankerinde yangın! 1 kişi hayatını kaybetti

        İstanbul Ataşehir'de Samandıra Caddesi üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde akaryakıt tankeri alev aldı. Olayda 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 11:35 Güncelleme: 04.03.2024 - 13:07
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        Tanker patladı! 1 ölü
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        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; Ataşehir'in Ferhatpaşa Mahallesi, Samandıra Caddesi üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde yangın meydana geldi.

        İlk bilgilere göre olayda 2’si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

        BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Yapılan açıklamada yaralılardan birinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Valilik açıklamasında şunlar denildi: "Ataşehir İlçesi’nde meydana gelen tanker yangınında ağır yaralanan 2 vatandaşımızdan 1’i hayatına kaybetmiş olup, diğer ağır yaralının tedavisi kaldırıldığı hastanede devam etmektedir. Olayda hafif yaralanan iki kişi ise ayakta tedavi edilmiştir. İlk belirlemelere göre olayın, tesis içerisinde park halinde bulunan ve depo olarak kullanılan akaryakıt tankerine dış kaynak çalışması sırasında meydana gelen patlamadan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir."

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