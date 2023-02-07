AK Partili vekil Yakup Taş hayatını kaybetti

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Son dakika haberine göre depremde enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Adıyaman Milletvekilimiz Yakup Taş ağabeyimizi de depremde kaybettik...

Samimi bir dava insanı, her daim mütebessim, cana yakın biriydi. Vekilimize, depremde kaybettiğimiz tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."

İYİ PARTİ NURDAĞ İLÇE BAŞKANI VE EŞİ DE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İYİ Parti Gaziantep Nurdağ İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve eşi de depremde hayatını kaybetmişti.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu Twitter'dan yaptığı açıklamada, İYİ Parti ilçe başkanı ve eşinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Kavuncu, "İYİ Parti'mizin Gaziantep Nurdağ İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve kıymetli eşini maalesef depremde kaybettik. Merhum Başkanımıza ve eşine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ PARTİ ELBİSTAN İLÇE BAŞKANI DA VEFAT ETMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklamada, "Değerli dava arkadaşım, Kahramanmaraş Elbistan İlçe Başkanımız Serhat Özdemir’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullanmıştı.