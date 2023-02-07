Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel Son dakika: AK Partili vekil Yakup Taş depremde hayatını kaybetti

Son dakika haberi AK Partili vekil Yakup Taş hayatını kaybetti

Depremde enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti

Giriş: 07.02.2023 - 16:03 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: AK Partili vekil Yakup Taş depremde hayatını kaybetti
AK Partili vekil Yakup Taş hayatını kaybetti
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Son dakika haberine göre depremde enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Adıyaman Milletvekilimiz Yakup Taş ağabeyimizi de depremde kaybettik...

Samimi bir dava insanı, her daim mütebessim, cana yakın biriydi. Vekilimize, depremde kaybettiğimiz tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."

İYİ PARTİ NURDAĞ İLÇE BAŞKANI VE EŞİ DE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İYİ Parti Gaziantep Nurdağ İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve eşi de depremde hayatını kaybetmişti.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu Twitter'dan yaptığı açıklamada, İYİ Parti ilçe başkanı ve eşinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Kavuncu, "İYİ Parti'mizin Gaziantep Nurdağ İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve kıymetli eşini maalesef depremde kaybettik. Merhum Başkanımıza ve eşine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ PARTİ ELBİSTAN İLÇE BAŞKANI DA VEFAT ETMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklamada, "Değerli dava arkadaşım, Kahramanmaraş Elbistan İlçe Başkanımız Serhat Özdemir’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kızılay Başkanı Kınık: Sahada inanılmaz savaş veriyoruz
Kızılay Başkanı Kınık: Sahada inanılmaz savaş veriyoruz
Adıyaman'da yaklaşık 20 saat sonra 1 kişi kurtarıldı
Adıyaman'da yaklaşık 20 saat sonra 1 kişi kurtarıldı
Fatma Şahin'den deprem açıklaması
Fatma Şahin'den deprem açıklaması
KKTC'den 2 gemi Türkiye'ye doğru yola çıktı
KKTC'den 2 gemi Türkiye'ye doğru yola çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.