AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle: "Ukrayna'daki savaş tahıl ve enerji krizinin çıkmasına neden oldu. Türkiye'nin aldığı inisiyatif ise barış için ne kadar kritik bir noktada olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Güçlü diplomasi Türkiye'yi önemli bir konuma getirdi. Türkiye savaştan bile insani hassasiyet çıkardı. Avrupa ise bu konuda vizyon üretemedi. Barış için yeni bir bakış açısına ihtiyaç var.

AKDENİZ VE KIBRIS'TAKİ GELİŞMELER

Yunanistan'ın tavırları gerilimi daha da artırıyor. Yunanistan'ın ortaya koyduğu tablo barışa hizmet etmiyor."