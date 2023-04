AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde silahla ateş açıldı

AK Parti'nin Bahçelievler'deki iki ayrı mahallede bulunan seçim bürolarının önünde duyulan silah sesleri polisi harekete geçirdi. Her iki seçim bürosunda da yaralanan olmazken, olayın ardından bölgeye gelen AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Yanılmıyorsam 5 el emniyetten aldığımız bilgilere göre, ateş ederek kaçıp devam etmişler. Emniyet güçlerimize güveniyoruz, bu saldırıyı gerçekleştiren hainleri, teröristleri en kısa sürede yakalayacaklardır" dedi.

"5 EL ATEŞ ETTİKTEN SONRA KAÇIP GİTMİŞLER"

Bayramda böyle bir olayın yaşanmasının üzüntü verici olduğunu belirten Kabaktepe, "Kocasinanımızdayız. Seçim irtibat büromuz var, irtibat büromuzun önünden geçen motosikletli 2 kişi. İrtibat büromuzda da arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlardı, onlarda baktıklarında görmüşler. Yanılmıyorsam 5 el emniyetten aldığımız bilgilere göre, ateş ederek kaçıp devam etmişler. Emniyet güçlerimize güveniyoruz, bu saldırıyı gerçekleştiren hainleri, teröristleri en kısa sürede yakalayacaklardır. Yine partimiz bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada amaçsız ve fakatsız bu ve benzeri saldırılara, kardeşliğimizi bozmak isteyenlerin her zaman karşısında olmaya devam edeceğiz. Yine toplum içindeki birlik ve beraberliği bozmak isteyenlerin siyasal ayrılıkları bir kamplaşmaya dönüştürmek isteyenleri, bu ve benzeri saldırıları yapan veya vesile kılan her türlü makbule karşıda, bugüne kadar olduğu gibi karşı durmaya da devam edeceğiz. Yine biz bu zamana kadar olduğu gibi milletimizle birlikte, hukuk içinde hakkımızı arayacağız, çalışmalarımızın temposunu hızını, daha da fazla artırarak devam edeceğiz. Çünkü, bu saldıranlar yakalandıklarında, kimin olduğunu nasıl olduğunu, emniyet güçlerimiz güvenlik güçlerimiz, adli birimler muhakkak açıklayacaklar. Ama biz kimliğini ve ne olduğunu önemsemeden, her zaman kime olursa olsun karşı duruşumuzu devam ettireceğiz" dedi.