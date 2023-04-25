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Son dakika haberi AK Parti bürosu önünde havaya ateş açılmasıyla ilgili 2 gözaltı

İstanbul Valiliği, "Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'ndeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletten silahla havaya ateş edilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı" açıklamasında bulundu

Giriş: 25.04.2023 - 16:49 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: AK Parti bürosu önünde havaya ateş açılmasıyla ilgili 2 gözaltı
AK Parti bürosu önünde havaya ateş açılmasıyla ilgili 2 gözaltı
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DHA

İstanbul Valiliği, Bahçelievler Kocasinan Mahallesindeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletten silahla havaya ateş edilmesiyle ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

DHA'da yer alan habere göre valilikten yapılan açıklamada, "AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde 21 Nisan 2023 Cuma günü saat 22.20 sıralarında bir motosikletten silahla havaya ateş edilmesi olayına ilişkin çalışmalarda; söz konusu olayda silahla havaya ateş eden O.Ş. ile motosikleti kullanan C.E. adlı şüpheliler gözaltına alınmıştır" denildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda tabanca, 49 fişek, 6.75 gram, olayda kullanılan motosiklet ve olay sırasında giyilen kıyafetlerin ele geçirildiği kaydedildi. Şüphelilerden O.Ş.'nin toplam 17 suç kaydı, C.E.'nin ise toplam 21 suç kaydı bulunduğu vurgulandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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