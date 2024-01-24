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        Haberler Gündem Politika CANLI YAYIN | Son dakika: AK Parti Ankara ilçe adayları açıklanıyor! 31 Mart yerel seçimleri AK Parti Ankara ilçe adayları kim olacak?

        Son dakika haberi AK Parti Ankara ilçe adayları açıklanıyor

        AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende açıklamalarda bulunacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 11:15 Güncelleme: 24.01.2024 - 11:15
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        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklanıyor
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        AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı, ATO Congresium'da gerçekleştiriliyor.

        AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'u 7 Ocak'ta, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın adaylığını da 18 Ocak'ta gerçekleştirdiği törenlerle duyurdu.

        İSTANBUL'UN İLÇE ADAYLARI DA AÇIKLANDI

        Geçtiğimiz cumartesi de İstanbul'un 39 ilçesinde aday gösterilen isimler açıklandı. Buna göre Cumhur İttifakı çatısı altında açıklanan adaylardan Silivri ve Beşiktaş'ta MHP'li, 37 ilçede de AK Partili isimler aday gösterildi. AK Parti'nin yönetimindeki 24 ilçe belediyesinden 3'ünde DE farklı adaylar gösterildi.

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        GÖZLER ANKARA'NIN İLÇELERİNDE

        Bugün de gözler Ankara'nın ilçelerine çevrildi. 74 il adayını belirleyen AK Parti, Ankara'nın ilçelerinde çıkaracağı adayları bugün ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenen programla tanıtıyor. Ankara adayları tanıtım programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor. İlçe adaylarıyla ilgili sürecin de şubat ayının ilk haftasında tamamlanacağı öğrenildi.

        HANGİ İSİMLER ÖNE ÇIKIYOR?

        AK Parti’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz başkanlığında, Ankara, Adana, Van, Mardin, Gaziantep'in ilçe adayları görüşüldü. AK Parti, Ankara’nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkaracak. Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta ise MHP adayı destekleyecek.

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Turgut Altınok'un yerine Keçiören'de AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan'ın aday gösterilmesine kesin olarak bakılıyor. Altındağ'da mevcut Belediye Başkanı Asım Balcı ile yola devam edilmesi, eski Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin ise Mamak'tan aday gösterilmesi bekleniyor. Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan'ın adı Çankaya, İlçe Başkanı Eyüp Tekiner'in ismi ise Elmadağ'da öne çıkıyor.

        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor Haberi Görüntüle
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