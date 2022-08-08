Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da aile içi kavgada babayı öldürdüler! - Günün Haberleri

Aile içi kavgada babayı öldürdüler!

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, aile içerisinde çıkan kavgada sırtından ve karnından defalarca bıçaklanan İdris Ç. (54) yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

08.08.2022 - 10:04 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da aile içi kavgada babayı öldürdüler! - Günün Haberleri
Aile içi kavgada babayı öldürdüler!
0:00 / 0:00
DHA

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz beldesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Mermer işçisi İdris Ç. (54) ile eşi N.Ç. (50), çocukları A.İ.Ç. (24) ve M.G.Ç. (15) arasında tartışma çıktı.

SIRTINDAN VE KARNINDAN DEFALARCA BIÇAKLANDI

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sırtından ve karnından çok sayıda bıçak darbesi alan İdris Ç., kanlar içerisinde kaldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İdris Ç.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. N.Ç., A.İ.Ç. ve M.G.Ç. ise gözaltına alındı.

ANNE VE ÇOCUKLARI TUTUKLANDI

İdris Ç.'nin cansız bedeni, evde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı´ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve iki çocuğu ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Gazze'de ateşkes!
Gazze'de ateşkes!
Bakan Çavuşoğlu, Heniyye ile telefonda görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Heniyye ile telefonda görüştü
Şentop, cemevlerine yapılan saldırıları kınadı
Şentop, cemevlerine yapılan saldırıları kınadı
Adana'da korkunç kaza! 1 ölü, 4 yaralı
Adana'da korkunç kaza! 1 ölü, 4 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.