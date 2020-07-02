Korkunç olay, 30 Haziran günü Kozan ilçesine bağlı Ağlıboğaz Mahallesi Evşen Sokak’ta meydana geldi. Fatih Cengiz (40) ile eşi Zahide (40) arasında evde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fatih Cengiz, evdeki pompalı tüfeği alarak eşi Zahide, oğlu Emre (22) ile kızları Kader (22) ve Hüsne Cengiz'e (20) ateş açtı.
OĞLU EMRE KURTULUP, YARDIM İSTEDİ
DHA'nın haberine göre, saçmaların isabet ettiği Zahide ile kızları Kader ve Hüsne, kaçmaya çalışırken sokakta kanlar içerisinde yere yığıldı. Emre Cengiz ise kaçıp kurtuldu, mahallelilerden yardım istedi. Fatih Cengiz’in küçük kızı Nesrin Cengiz'in (14) olay sırasında kendilerine ait iş yerinde olduğu belirtildi.
Mahallelinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Kader ve Hüsne Cengiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Zahide Cengiz ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Eve giren polisler, Fatih Cengiz'in de başına ateş ederek yaşamına son verdiğini tespit etti. Cenazeler otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YASAK AŞK İDDİASI
Öte yandan, Cengiz çiftinin tartışmasına, Fatih Cengiz’in ilişkisi olduğu H.Ç.'nin neden olduğu iddia edildi. Fatih Cengiz'in eşi Zahide ile kızları Kader ve Hüsne'nin bir süre önce H.Ç. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştığı, daha sonra H.Ç.'nin durumu Fatih Cengiz'e anlatması üzerine gerginlik yaşandığı öne sürüldü.
Olay günü Fatih Cengiz'in eşi ve kızlarına 'Ne istiyorsunuz bu kadından?' diye çıkıştığı, oğlu Emre ile de yumruklaşması üzerine cinnet geçirdiği ileri sürüldü.
BABA VE KARDEŞLERİNİ GÖZYAŞLARIYLA TESLİM ALDI
Emre Cengiz, yapılan otopsilerinin ardından babası Fatih ile kardeşleri Kader ve Hüsne Cengiz’in cenazelerini gözyaşlarıyla teslim aldı. Emre Cengiz, cenaze aracının yanında uzun süre gözyaşı döktü. Cengiz'i yakınları teselli etmeye çalıştı. Cenazeler, defnedilmek üzere Kozan’a götürüldü.
İKİZ OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ
İHA'nın haberine göre ise, askerden yeni gelen ve kaçarak kurtulan Emre Cengiz ile babası tarafından öldürülen Kader Cengiz'in ikiz olduğu öğrenildi. Ayrıca Kader Cengiz'in hemşirelik yüksek okulunu bitirdiği ve pandemi sürecinde atanması yapılarak Kozan Devlet Hastanesinde görev aldığı belirlendi.
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