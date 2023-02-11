AFAD depremin enerjisini açıkladı: 500 atom bombasıyla eşdeğerdi! Bölge 2 dakika sarsıldı!

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş' Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde, 6 Şubat'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin analiz çalışması yaptıklarını açıkladı.

"İLK DEPREM 65 SANİYE SÜRDÜ"

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar.

DHA'da yer alan habere göre Tatar yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Öngördüğümüzün çok ötesinde bir afetle karşı karşıyayız. 6 Şubat'ta meydana gelen 2 depremi analiz ediyoruz. İlk depremin etkili olduğu süre 65 saniye.

"BÖLGE 2 DAKİKA SARSINTI YAŞADI"

Yıkıcı etki yaptığı süre. İkinci depremin yıkıcı etkili olduğu süre 45 saniye. Bölge yaklaşık 2 dakika çok şiddetli sarsıldı.

"İKİ DEPREMİN ENERJİSİ 500 ATOM BOMBASINA EŞDEĞER"

İki depremin açığa çıkardığı enerji 500 atom bombasının enerjisine sahip. Şu ana kadar 2 binin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi ve gelmeye devam ediyor. Çok büyük bir çoğunluğu 4'ün üzerinde gelişti.

"GÜNDE 32 BİN 500 BİNADA TESPİT YAPILIYOR

Vatandaşlarımız devletin resmi kurumları dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmesin. Artçı sarsıntılar bölgede olmaya devam edecektir. Bunların bir bölümü 5'in üzerinde olabilir. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmaları gerekiyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1300 kişilik ekiple sahada hasar tespit çalışmaları yapıyor. Günde 32 bin 500 binaya bakılıyor. Bu binalara hasar tespit ekibi gelmeden, hasar tespiti yapılmadan binalardan uzak durmakta fayda var. Kırsalda ve köylerde çığ tehlikesi olabilir. Buralarda biraz daha dikkatli olmakta fayda var.

"VOLKANİK PATLAMA YA DA GAZ SIKIŞI YOK"

Göksu'nun büyük kızılcık köyünde sosyal medyada volkan patlaması şeklinde yorumlar yapıldı. Sikorsky helikopterimizi oraya gönderdik. Volkanik kül, volkan patlaması ve gaz çıkışı yoktur. Deprem etkisiyle basit bir kütle hareketinden başka bir şey değil."