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AFAD'dan Hatay depremi açıklaması

Son dakika haberine göre AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar açıklamalarda bulundu. Tatar, Hatay'da dün akşam meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremle ilgili, "Bu depremler çoklu mekanizmalarla ve birbirlerini tetikleyerek meydana geliyor. Dün 6.4 büyüklüğündeki deprem Antakya Fay Zonu'ndan kaynaklandı" ifadelerini kullandı

Giriş: 21.02.2023 - 16:10 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: AFAD'dan depremlerle ilgili açıklama
HABERTURK.COM / DHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar açıklamalarda bulundu.

Tatar'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Hatay Defne'deki deprem Antakya fayından kaynaklanan bir deprem. Şu ana kadar bu depremden kaynaklı Hatay merkezli 116 deprem meydana geldi. Şu ana kadar 7 bin 242 artçı sarsıntı oldu.

Bu depremler çoklu mekanizmalarla ve birbirlerini tetikleyerek meydana geliyor. Dün 6.4 büyüklüğündeki deprem Antakya Fay Zonu'ndan kaynaklandı.

Artçı sarsıntılar hasarlı binalarda yıkıma neden olabilir. Vatandaşlarımız binalardan uzak durmalı. Kimi bölgelerde heyelan ve kaya düşmesi gibi sahadan gelen bilgiler var. Kaya düşmesi ve heyelan tehlikesi olan bölgelerde daha dikkatli olunmalı."

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